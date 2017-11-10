Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parlamentoda düzenlenen İçişleri Komitesi toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, "2002 yılından bu yana insan kaçakçılığı yapan yaklaşık 3 bin 207 suç çetesi çökertildi." dedi.

Yasa dışı göçmenleri gönüllü olarak kendi ülkelerine dönmeleri konusunda cesaretlendirdiklerini belirten Leftit, 2014'ten itibaren sınır dışı edilen göçmen sayısının 23 bine ulaştığını duyurdu.

Leftit, bu sene bin 970 kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü de aktardı.

Bakan Leftit ayrıca bu yıl 50 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığı, insan kaçakçılığı yapan 73 suç çetesinin çökertildiği bilgisini paylaştı.

Fas Göç ve Yurt Dışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakanı Abdulkerim Bin Atik, ülkesinin yasa dışı göçle mücadelede "Afrika cephesini" kurmayı planladığını söylemişti.

Afrika ülkelerinden Avrupa'ya geçiş yolu olarak kullanılan Fas'ta yaklaşık 40 bin civarında yasa dışı göçmen bulunduğu tahmin ediliyor.