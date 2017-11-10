Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Mobil World Capital Vakfının Barselona'da düzenlediği toplantıda konuşan Dünya GSM Birliği (GSMA) Yönetim Kurulu Başkanı John Hoffman, siyasi gerginliğin arttığı Katalonya'daki mevcut durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Hoffman, bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı Katalonya'da yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal krizin devam etmesi halinde kongre organizasyonunun 2019 yılından itibaren Barselona'nın elinden alınabileceğini dile getirdi.

2006 yılından bu yana Barselona yapılan Dünya Mobil Kongresi'nin bu kentte devam etmesi için 2023 yılına kadar sözleşmenin bulunduğunu hatırlatan John Hoffman, buna rağmen gerginliklerin devam etmesi ve sokaklara taşınması halinde bu büyük organizasyonunun 2019 yılında başka bir şehre taşınması olasılığı olduğunu kaydetti.

"2018 kongresinde sorun yok"

Hoffman, Dünya Mobil Kongresi'nin 2018 yılında 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılmasıyla ilgili şu anda hiçbir sorunun olmadığını da kaydetti.

Bu arada, aynı toplantıya katılan ve GSMA ile anlaşması bulunan Barselona Belediyesi Başkanı Ada Colau da Katalonya'daki krizin daha fazla büyümemesinin garanti edilmesi ve hızlı bir çözüm bulunması için çalıştıklarını vurguladı.

Dünya Mobil Kongresi döneminde Barselona'da en yüksek fiyat tarifelerini veren oteller neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, organizasyonun kente sağladığı ekonomik katkının 450 milyon avroyu bulduğu belirtiliyor.

Geçmiş dönemlerde Türkiye'den bazı kurumlar GSMA ile iletişime geçerek, Dünya Mobil Kongresi'nin gelecek yıllarda İstanbul'da düzenlenebilmesi için girişimde bulunmuştu.