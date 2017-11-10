Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana görüşmeleri sayesinde Suriye krizine erken bir çözüm ihtimalinin oluştuğunu belirterek, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e Astana görüşmelerine verdiği katkıdan ötürü de teşekkür ediyorum.” dedi.

Putin, Rusya’nın Çelyabinsk kentinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi. Kazak liderle detaylı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Putin, “Rusya ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin önemli unsurlarını daha da yüksek bir seviyeye taşımaya yönelik son derece verimli bir görüşme yaptık.” diye konuştu.

Kazakistan ile Rusya’nın stratejik ortaklar olduğunu vurgulayan Putin, “Dostluk, iyi komşuluk, eşitlik ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerimiz gelişmektedir. Astana görüşmeleri sayesinde Suriye krizine erken bir çözüm ihtimali oluştu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e Astana görüşmelerine verdiği katkıdan ötürü de teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Nazarbayev de Çelyabinsk kentinin kendisi için büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Gençliğimde bu şehre sık sık gelirdim. Çelyabinsk de o dönem gezmediğim şirket yoktu. Bu bölge sadece Sovyetler Birliği’nin değil, tüm dünyanın en önemli metalürji merkezlerinden birisidir.” değerlendirmesini yaptı.

Kazak Devlet Başkanı, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) kapsamında, yarın Vietnam’a gidecek Putin’e başarı diledi.