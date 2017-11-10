Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Mısır tarafından bu ay Kahire'de düzenlenecek "Filistin ulusal diyalog oturumları"na katılım için resmî davet iletildi.

Heniyye'nin daveti memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, Hamas'tan üst düzey kişilerin de davete katılacağını belirtildi.

FHKC Merkez Komitesi üyesi Kayid Gul da Mısır tarafından söz konusu "Filistin ulusal diyalog oturumları"na katılmaları konusunda davet aldıklarını aktardı.

Filistin'in bölünmüşlüğünü bitirmesi adına Mısır'ın çabalarını takdirle karşılayan Gul, davete icabet edeceklerini ifade etti.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.

Anlaşmayla Filistin Uzlaşı Hükûmeti'nin en geç 1 Aralık'a kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.