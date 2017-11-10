Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan bir günde dünyayı altüst edecek kararlar aldı. Servetleri onlarca milyar doları bulan ülkenin en zenginlerini ve ileride tahta geçebilecek prensleri gözaltına aldı. Dev isimlerin hapishaneye atılması tepki çekeceği için hepsi Riyad'daki beş yıldızlı Ritz Carlton Oteli'ne yerleştirildi.

ABD İLE BAĞI VAR



Gözaltı listesinde milyar dolar serveti bulunan daha onlarca kişi olduğu iddia edildi. Tüm bu yaşananlar "Suudi Arabistan'da neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi. Bu soruyu BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner dünkü makalesiyle cevapladı. İşte Gardner'ın iddiaları: Bu dev yolsuzluk operasyonunun ardındaki baş aktör, 32 yaşındaki veliaht Prens Muhammed bin Selman. Dünyanın en genç savunma bakanlarından birisi ve iddialı bir ekonomik kalkınma programını ayaklandırmaya çalışıyor. Suudi Arabistan'ı petrol gelirine bağımlılıktan kurtarmak istediğini söylüyor. Prens Muhammed ve Beyaz Saray arasında sıkı bir bağ var. O, ülkesinin 21. Yüzyıl'da var olabilmesi için modernleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bunun için gözaltındaki isimlerin tüm hesaplarına erişmek ve toplamda 800 milyar doları bulan kaynaklara ulaşmak istiyor."

HARİRİ DE HAPİS Mİ?



Reuters haber ajansı, Lübnanlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, Suudi Arabistan'da alıkonulduğunu belirtti. Hükümet yetkilisi, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Hariri'nin Lübnan'a dönmesi için baskı yapılması gerektiğini ifade etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'nın da Hariri'nin istifasıyla ilgili diplomatik girişimlerde bulunacağı belirtildi. Önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'ne de giden Hariri, ardından yeniden Riyad'a dönmüştü. Suudi Arabistan ve Hariri'nin danışmanları, ev hapsi iddialarını reddetti ancak Hariri henüz konuyla ilgili iddialara yanıt vermedi.

Gözaltındaki Prens Velid bin Talal'ın eşi Ameera'nın nerede olduğu bilinmiyor. Bir zamanlar birçok kadın uşağın çalıştığı Talal Sarayı'nda ise şimdilik Lübnan Başbakanlığı'ndan istifa eden Hariri kalıyor.

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