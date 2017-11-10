Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre, tatbikata Güney Kore’den 7 donanma gemisi ile ABD donanmasından USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt ve USS Ronald Reagan adlı üç uçak gemileri ve 11 savaş gemisinin katılacağı belirtildi.

Kore yarımadası etrafında gerçekleştirilecek tatbikatın yarın başlayacağı ve 14 Kasım Salı gününe kadar devam edeceği ifade edildi.

"Kuzey Kore tehdidine karşı savunma" manevraları içeren 4 günlük tatbikatın Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze provokasyonlarına karşı caydırıcılık amacı da taşıdığı kaydedildi.