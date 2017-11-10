Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vietnam Savaşı döneminde ABD askeri üssü olarak kullanılan Da Nang kentinde bulunan Trump, savaşa katılmış 7 Amerikalı gazi ile bir araya geldi ve burada Vietnam Savaşı hatıra defterini imzaladı.

Gazilere verdikleri emekler nedeniyle teşekkür eden Trump, “Burada gazilerimizle aynı yerde olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu insanlar Vietnam Savaşı’nın harika kahramanları, verdikleri emekler için hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Vietnam Savaşı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1950'de bağımsızlığını ilan eden Vietnam, 1954'te imzalanan Cenevre Anlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam olarak ikiye bölündü.

Cenevre Antlaşması'na göre, 1956 yılında yapılacak referandum ile Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam birleşecekti.

Çin ve Sovyetler Birliği'nin desteklediği Kuzey Vietnam, Vietnam’ın tamamını ele geçirip bölgenin tamamında komünist rejim kurmak istiyordu.

ABD'nin destek verdiği Güney Vietnam ise bölgede komünist bir yönetimin hakim olmasını engellemeye çalışıyordu.

ABD, başlarda askeri yardım yaptığı Güney Vietnam yönetimini desteklemek için bölgeye yüz binlerce asker gönderdi.

Ülkede yaklaşık 20 yıl boyunca süren savaşta ABD yaklaşık 60 bin askerini kaybetti.