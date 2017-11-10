Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği haberde; Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, günü yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Ebu Kemal şehrinin yarısını geri aldığını duyurdu.



Suriye rejiminin resmî haber ajansı Sana dün, Suriye rejiminin terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki son kalesi olan Ebu Kemal'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.

BAĞDADİ KAÇTI



Suriye rejiminin geri aldığını açıkladığı Ebu Kemal ilçesinde bulunan terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yakalanamadan kaçtığı.