Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Jeffrey Harrigian, İran'ın, Yemen'den gerçekleştirilen balistik füze saldırılarına imkan sağladığını bildirdi.



Dubai'de bir ziyaret gerçekleştiren Harrigian ayrıca, Lübnan'a karşı savaşa girmek yerine çevreleyen gerginliklere diplomatik çözümler sunmanın kilit önem taşıdığını söyledi.