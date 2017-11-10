ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Jeffrey Harrigian, İran'ın, Yemen'den gerçekleştirilen balistik füze saldırılarına imkan sağladığını bildirdi.
Dubai'de bir ziyaret gerçekleştiren Harrigian ayrıca, Lübnan'a karşı savaşa girmek yerine çevreleyen gerginliklere diplomatik çözümler sunmanın kilit önem taşıdığını söyledi.
ABD: Savaşa girmek yerine diplomatik çözüm gerekir
10.11.2017 - 16:58 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, Lübnan'la savaşa girmek yerine diplomatik çözüm önlemleri sağlamanın gerekliliğini vurguladı.
ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Jeffrey Harrigian, İran'ın, Yemen'den gerçekleştirilen balistik füze saldırılarına imkan sağladığını bildirdi.
Etiketler : ABD,Lübnan,savaş,çözüm,Jeffrey Harrigian,
518548 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/518548.aspx
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