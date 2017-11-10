Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Vietnam’ın Da Dang kentinde bulunan Abe ve Putin biraraya geldi. İki lider, Kuzey Kore, ekonomik ilişkiler ve iki ülke arasında ihtilaf konusu olan Kuril adalarını görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Abe, BM'nin Pyongyang yönetiminin nükleer denemeleri durdurmasına yönelik aldığı yaptırım kararını desteklediklerini, bu konuda Rusya ile ortak hareket edeceklerini kaydetti.

Abe, Rusya ile Japonya arasındaki aktif politika ve ekonomik ilişkilerin düzenli olarak gelişme göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abe, Asya turunun ilk ayağı olan Japonya'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti, İkili, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar için ortak hareket etme konusunda mutabakata varmıştı.