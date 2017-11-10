Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nasrallah, Hariri'nin istifasını, "Lübnan'daki siyasete Suudi Arabistan'ın görülmemiş müdahalesi" olarak nitelerken, Suudi Arabistan'ın Lübnan ve Hizbullah'a savaş ilan ettiğini öne sürdü.

Nasrallah'a göre, Lübnan ve Hizbullah'a savaş açan Suudi Arabistan, İsrail'i Lübnan'a saldırması için kışkırtıyor. Hizbullah lideri, Hariri'nin istifasıyla Riyad yönetiminin Lübnan siyasetine açıkça müdahale ettiğini belirtti.

Almanya ve Fransa, istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'nin Suudi Arabistan'da gözaltında tutulduğunu gösteren herhangi bir kanıt olmadığını açıklamıştı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, kurduğu hükûmetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden cumartesi günü istifa ettiğini açıklamıştı. Konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik de bir suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Hariri'nin kurduğu 30 sandalyeden oluşan ulusal birlik hükûmetinde Hizbullah örgütünün de 2 bakanı bulunuyor.