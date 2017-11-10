Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da Kral Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu kurarak 4 Kasım gecesi onlarca eski prens ve bakanı gözaltına almıştı.





SADECE KISA BİR VİDEO PAYLAŞILMIŞTI

Gözaltına alınan ve her biri milyarlarca dolara hükmeden prens ve bakanların Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutulduğu açıklanmıştı.

Ancak gözaltındaki isimlerin durumu hakkında bir açıklama yapılmadığı gibi, gizlice çekildiği anlaşılan kısa bir videodan başka görüntü de paylaşılmamıştı.



SELFİE ÇEKİP PAYLAŞTILAR

Operasyonun üstünden 4 gün geçtikten sonra prens, bakan ve iş adamlarından il görüntü bu akşam sosyal medyaya düştü.

Bodrum aşığı olarak da bilinen Prens el-Velid bin Talal ve Kraliyet Muhafızlarından sorumlu Bakan Mutaib bin Abdullah, tutuldukları otel odasından selfie çekip sosyal medyada paylaştı.

PRENSLERİN KEYFİ YERİNDE

Fotoğrafta Prens ve bakanların yer yatakları ve koltuklarda uzandığı ve keyiflerinin de yerinde olduğu görülüyor. Haberler.com