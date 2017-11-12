Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Millî Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, İtalya Millî Futbol Takımı'nın Dünya Kupası finallerine katılamamasının sportif açıdan ülkeyi büyük hayal kırıklığına uğratacağını söyledi. Rusya'da gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası finallerine katılabilmek için Avrupa elemelerinde play-off mücadelesi veren İtalya'nın ilk maçta dün İsveç'e 1-0 yenilmesi endişeye neden oldu.

Futbolun millî takımlar düzeyindeki en üst düzey organizasyonunda, 1934, 1938, 1982 ve 2006 yıllarında ipi göğüslemeyi başaran İtalya'da, CONI Başkanı Malago, "Dünya Kupası’na gidemezsek sportif bakımdan çok büyük hayal kırıklığı olur." dedi.

İsveç ile pazartesi günü Milano’da oynanacak rövanş mücadelesini düşünmeleri gerektiğini dile getiren Malago, "Ben de pazartesi günü bu zor dönemde destek için Milano'da olacağım." ifadesini kullandı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve İtalya’nın deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın üzerinde durmadan rövanşa odaklanma mesajı veren Giovanni Malago, "İyi bir sonuç değil. İyi bir maç olmadı. Hakem yönetimi üzerine birtakım suçlamalar olabilir. Ama bunların hepsini bir yana bırakarak pazartesi akşamı gerekli sonucu almak lazım." diye konuştu. İtalya Millî Takım Teknik Direktörü Giampiero Ventura da dünkü karşılaşmanın ardından hakem Cüneyt Çakır'ı eleştirmiş, İsveç karşısında hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını ve hakemin bu seviyedeki maçı daha dikkatli yönetmesi gerektiğini savunmuştu.