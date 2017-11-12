Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Useymin tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Bahreyn'deki petrol boru hattını hedef alan terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik ve istikrarı sarsmak, sivilleri korkutmak ve kamu mallarına zarar vermek amaçlı bu terör saldırılarıyla mücadelede Bahreyn hükümetiyle tam dayanışma içerisinde olunduğu vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı açıklamada, Bahreyn'deki "terör saldırısını" kınadığını duyurdu.

Açıklamada, Mısır hükümeti ve halkının, Bahreyn'in güvenlik ve istikrarını hedef alan terör olaylarıyla mücadelede Bahreyn hükümeti ve halkının yanında olduğu ifade edildi.

Bahreyn'in başkent Manama'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Buri köyündeki petrol boru hattında cuma akşam saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, patlamayı "tehlikeli bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, ülkede son dönemde meydana gelen terör olaylarının İran'ın doğrudan yönlendirmesiyle gerçekleştiği tezini savunmuştu.