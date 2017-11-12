Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, resmi temasları kapsamında Kuveyt'i ziyaret eden Abbas, Beyan Sarayı'nda Ebu Gayt ve Bin Useymin ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.
Görüşmelerde, Filistin meselesindeki son gelişmeler ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı çalışmaları başta olmak üzere, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Abbas'ın yarın Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la bir araya gelmesi bekleniyor.
Filistin Devlet Başkanı Abbas Kuveyt'te görüşmelerde bulundu
12.11.2017 - 03:49 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Useymin ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Kuveyt'te bir araya geldiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, resmi temasları kapsamında Kuveyt'i ziyaret eden Abbas, Beyan Sarayı'nda Ebu Gayt ve Bin Useymin ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.
Etiketler : mahmud abbas,kuveyt,
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