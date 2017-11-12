Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, resmi temasları kapsamında Kuveyt'i ziyaret eden Abbas, Beyan Sarayı'nda Ebu Gayt ve Bin Useymin ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerde, Filistin meselesindeki son gelişmeler ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı çalışmaları başta olmak üzere, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Abbas'ın yarın Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la bir araya gelmesi bekleniyor.