Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran destekli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, Suudi Arabistan'ı Lübnan'ın iç işlerine karışmakla suçlayarak, "Lübnan Başbakanı Hariri'yi zorla istifa ettiren ve şu an ev hapsinde tutan Suudi Arabistan, İsrail'den Lübnan'ı vurmasını istedi." iddiasında bulundu.

Nasrallah, "Siyasi ve ekonomik istikrarın son bir yılda düzelmeye başladığı Lübnan, Suudi Arabistan'ın Hariri'yi zorla istifa ettirmesi sonucu yeniden eski günlerindeki sıkıntılı dönemlerine döndürülmek isteniyor. Hariri'nin zorla istifa ettirildiğini tüm dünya biliyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ı Lübnanlıları birbirine karşı kışkırtmakla suçlayan Nasrallah, Riyad yönetiminin aynı zamanda Arap ülkelerini de Lübnan'a karşı kışkırttığını söyledi.

Hariri'nin halen Lübnan Başbakanı olduğunu ve Lübnan Hükûmeti ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Nasrallah, "Hariri'ye her konuda katılmasak da ona yapılan bu saygısızlık tüm Lübnan halkına karşı yapılmıştır. Hariri'nin Lübnan'a dönmesine izin verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Suudi Arabistan'ın İran'la doğrudan yüzleşemediğini bu nedenle öfkesini Lübnan'dan çıkardığını ve etkisini kanıtlamaya çalıştığını vurgulayan Nasrallah, sözlerine şöyle devam etti:

"Hariri, okuduğu istifa mektubuna tek bir kelime bile yazmış değil. Biz Müstakbel Hareketi'nin Hariri'nin ülkeye dönmesiyle ilgili yaptığı çağrıya katılıyoruz. Lübnan'a dönüp istediği herhangi bir tutumu takınabilir, ne isterse söyleyebilir. Hariri'nin istifası meşru değil ve anayasaya aykırı çünkü bu istifa baskı altında gerçekleşti. Lübnan Meclisinin istişareler için bir araya gelmesine gerek yok. Hükûmet anayasaya uygun şekilde istifa ederse mecliste istişare görüşmeleri o zaman yapılır."