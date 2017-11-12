Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul ettiği Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Buhari'ye, Saad Hariri'nin Lübnan'a dönmesi gerektiğini ve Hariri'nin istifasının kabul edilemez olduğunu aktardığı ifade edildi.

Lübnan'daki bazı basın organları, bu görüşmeyi, "Lübnan, Hariri'nin Lübnan'a gelmesine izin verilmesini Suudi Arabistan'dan talep etti." şeklinde yorumladı.

Ülkedeki uluslararası ve yerel basında, Hariri'nin zorla istifa ettirildiği ve Riyad'da ev hapsinde tutulduğu iddiaları her geçen gün daha fazla gündeme geliyor.

Buhari ile görüşen Avn, daha sonra Lübnan'daki bazı büyükelçilerden oluşan Uluslararası Lübnan Destek Grubunu kabul etti.

Büyükelçiler ile Avn arasında gerçekleşen toplantıda, Hariri'nin istifası sonrası yaşanan sürecin ve bundan sonra nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğinin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada Avn'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir."

Görüşme sonrası Uluslararası Lübnan Destek Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, gruptaki büyükelçilerin Lübnan'ın istikrarı için yardıma hazır olduklarını ve mevcut krizin çözümünde Cumhurbaşkanı Avn'a destek vereceklerini ilettikleri aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Baabda Sarayı'nda bugün, Çin, Katar, Suriye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Mısır'ın Lübnan Büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Lübnan Başbakanı Hariri, kurduğu hükûmetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Hariri'nin kurduğu 30 sandalyeden oluşan ulusal birlik hükûmetinde Hizbullah örgütünün 2 bakanı bulunuyor.