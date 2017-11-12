Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına bilgi veren Hükûmet Sözcüsü İnigo Mendez de Vigo, Katalonya krizinin sosyal medyadaki boyutunun arkasında Rusya'nın olduğuna ilişkin iddiaların, Brüksel'de 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis tarafından gündeme getirileceğini söyledi.

Vigo, "Avrupa'nın bu konuyu çok ciddi şekilde ele almasını umuyoruz." dedi. Olası siber saldırının İspanya'ya değil AB'ye karşı yapıldığı değerlendirmesinde bulunan Vigo, "Yeni teknolojilerin getirdiği meydan okumalara demokrasinin cevap vermesi gerektiğini" savundu. Sözcü, "Kim olduklarını bilmediğimiz dış güçler anayasal düzeni değiştirmek istiyor. Teknolojinin hiçbir sınırı olmadığından bu sorunu AB çözmelidir." şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal da Katalonya'da bağımsızlık girişimlerine destek vermek için Twitter veya diğer sosyal medya siteleri üzerinden yollanan mesajların çoğunluğunun "Rusya topraklarından geldiğini bildiklerini ancak bunun arkasında Rus hükûmetinin olduğu anlamına gelmeyeceğini" söyledi. Cospedal, bu konuda şimdilik hiçbir devlet veya hükûmetin suçlanmaması gerektiğini belirterek, araştırmalar sonuçlanana kadar "herkesin maksimum şekilde ihtiyatlı olmasını" istedi.