Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'ı telefonla aradı.

Macron, görüşmede Fransa'nın birlik, bağımsızlık ve otorite sağlanması konusunda ve siyasi ve güvenlik açılarından istikrarın tesisinde Lübnan'a verdiği desteğe bağlı olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke liderinin, Saad Hariri'nin Babakanlık görevinden istifasıyla ilgili gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Saad Hariri, kurduğu hükûmetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da istifa ettiğini açıklamıştı. Konuşmasında "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirten Hariri, "kendisine yönelik de bir suikast olabileceği endişesi taşıdığını" söylemişti.