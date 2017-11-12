Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’de konser alanında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Orta Afrika Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Henri Wanzet Linguissara, motorsikletli iki kişinin konser alanına geldiğini, kalabalığın üzerine el bombası attığını bildirdi.
Konser alanında bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı
12.11.2017 - 22:31 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orta Arika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’de düzenlenen bombalı saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Etiketler : konser alanında patlama,bangui,orta afrika cumhuriyeti,
519031 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/519031.aspx
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