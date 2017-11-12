Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri, istifasından sonraki ilk televizyon röportajında, ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini söyledi.
Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri'den açıklama
12.11.2017 - 22:50 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri, ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini söyledi.
Etiketler : saad hariri,lübnan,başbakan,
519033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/519033.aspx
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