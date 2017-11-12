Hindistan'da Krişna Nehri'nde bir tekne alabora oldu.Andra Pradeş Eyaleti İçişleri Bakanı N. Chinnarajappa, eyalet sınırlarında meydana gelen kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.Yolculardan 20'sinin yüzerek ya da köylülerin yardımıyla kıyıya çıktığını belirten Chinnarajappa, kayıp yolcuları arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.
Hindistan'da tekne alabora oldu: 13 ölü
12.11.2017 - 22:52 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'ın Krişna Nehri'ndeki kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi boğuldu.
Etiketler : Hindistan,Krişna Nehri,tekne alabora,
519034 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/519034.aspx
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