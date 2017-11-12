Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'da Krişna Nehri'nde bir tekne alabora oldu.Andra Pradeş Eyaleti İçişleri Bakanı N. Chinnarajappa, eyalet sınırlarında meydana gelen kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.Yolculardan 20'sinin yüzerek ya da köylülerin yardımıyla kıyıya çıktığını belirten Chinnarajappa, kayıp yolcuları arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.