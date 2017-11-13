Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın İran sınırında meydana gelen 7,2'lik depremde iki ülkede büyük hasar meydana gelirken, şiddetli sarsıntı Azerbaycan, Kuveyt ve Türkiye'de de hissedildi. İran devlet televizyonu depremde ülkede en az 190 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken Iraklı kaynaklardan edinilen bilgiler ile ölü sayısı 200'ün üzerine yükseliyor.

Yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van ve Muş'ta sarsıntıyı hisseden vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı. Ayrıca, Cizre Devlet Hastanesi acil servinin kısa süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Hakkâri'nin Irak sınırına yakın köylerinde hasar meydana geldiği belirtilirken can kaybına dair bir bilgilendirme yapılmadı.

Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada ise depremin İran sınırındaki bölgeler ile Nahçıvan'da hissedildiği belirtildi.

DERBENDİHAN'DA BARAJ HASAR GÖRDÜ

Süleymaniye'deki yerel kaynaklar Halepçe ve Derbendihan'da büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Depremin ardından hasar gören Süleymaniye'deki Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ziraat ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsettar Mecid ise barajda hasar meydana geldiğini, zararın boyutlarının tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi. Mecid, zararın tespiti ve olası bir felaketin önüne geçilmesi için özellikle baraj zemininde incelemelerin yapılacağını belirterek, evleri baraja yakın olanlara can güvenlikleri için bölgeden uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Bağdat, Kerkük ve kuzey illerinde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından ülke genelindeki camilerde sela okundu.

İRAN'DA YAS İLAN EDİLDİ

Depremden etkilenen İran'ın Kermanşah eyaletinde Kasrı Şirin, Serpulzihab ve Selas Babacani'de ölü sayısının hızla yükseldiği ifade edilirken, yüzlerce yaralı olduğu bildiriliyor.

İran devlet televizyonuna konuşan Kermanşah Eyaleti Vali Yardımcısı Mücteba Niykkerdar da göçük altında çok sayıda insan bulunduğunu dile getirdi. Niykkerdar, "Sabah günün ağarmasıyla helikopterlerle köylerde hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kermanşah eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

SÜLEYMANİYE'DE TARİHÎ KÖŞK ZARAR GÖRDÜ

Süleymaniye'nin Kelar ilçesinde de deprem nedeniyle tarihî köşk zarar gördü. Tarihî köşkün duvarlarında çatlakların oluştuğu ve bazı camların kırıldığı gözlendi.

Süleymaniye Valisi Ömer Ahmed Emin de yaptığı yazılı açıklamada, depremden dolayı yarın vilayet sınırları içerisinde mesainin yapılmayacağını belirtti.

KIZILAY VE AFAD HAREKETE GEÇTİ

Bu arada, Irak'ın Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'dan 30 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgeye gönderildi. Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 30 personelinden oluşan 5 araçlık arama kurtarma ekibi, Habur Sınır Kapısı'ndan sınırı geçti. Bölgedeki diğer illerden de yardım ekiplerinin gönderilmeye hazır bekletildiği belirtildi.

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi'nde görevli ekipler de depremin ardından harekete geçti. Muş'un Hasköy ilçesindeki depolardan tırlara yüklenen bin çadır, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Muş AFAD Müdürlüğü de Irak'taki deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 8 tırla bin çadır gönderdi. Türk Kızılayı Erzincan Şubesince, kurumun afet lojistik deposundan bölgeye 3 tır dolusu çadır, battaniye ve yatak gönderilmesi kararlaştırıldı.

Adana'dan da bölgeye 10 tır yardım malzemesi gönderdi. Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezinden 560 çadır, 2 bin yatak, bin battaniye ve bin 100 ısıtıcı, bölgeye ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi. Tırlar, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından Türkiye'nin harekete geçtiğini, bu kapsamda Türk Kızılayının da bölgeye yardım gönderdiğini söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Genelkurmay başkanlığından Habur Sınır Kapısı'na gelebilecek hasta ve yaralıların transferi için Skorsky tipi helikopter talebinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Şırnak, Elazığ illerinden en az üçer adet tek sedyeli, birer adet çok sedyeli ambulans hazırlanmıştır. (Toplam 40 ambulans ) Bölgede bulunan bir adet ağır iklim sahra hastanesinin yanına Diyarbakır ve Van illerinden de takviyeler yapılmış olup, hem Habur Sınır Kapısı'na hem de lüzumu halinde sınır ötesine kurulabilecek şekilde hazırlıklar yapılmıştır. Havayolu ile gelebilecek yaralılar için hava ambulans ve helikopter ambulans ekipleri hazır vaziyette tutulmakta olup güzergahları kontrol edilmiştir. Heliport alanları helikopter iniş ve kalkışları için hazır hale getirilmiştir. AFAD ile koordinasyon yapılarak talep edilen 2 tim UMKE (10 kişi) ve bir UMKE aracı, uçakla Bağdat'a göndermek için hazırlanmıştır."

"TÜRKİYE DEPREMZEDE KARDEŞLERİNİN YANINDA"

Ayrıca konuyla ilgili açıklama yayımlayan Başbakanlık, Türkiye'nin bölgedeki depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bildirdi.

Başbakanlığın açıklaması şöyle;

"Türkiye Kuzey Irakta merkez üssü Süleymaniye olan depremin acısını yüreğinde hissetmiş ve ilk dakikadan itibaren depremzede kardeşlerinin yanında olmak için harekete geçmiştir. Kızılayımızın yardım konvoyu yoldadır. Depremi yaşayan kardeşlerimize büyük geçmiş olsun diyor, hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Bilvesile Türkiyenin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır. Allahtan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan Kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Depremi yaşayan kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun."

GENELKURMAY, UÇAK GÖNDERİYOR

Genelkurmay Başkanlığından edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir yardım uçağının depremden etkilenen Süleymaniye'ye gideceği bildirildi. TSK'nın yardım uçağında ilaç, sağlık malzemeleri ve çadır gönderileceği belirtiliyor.