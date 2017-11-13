Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ile İran sınırındaki Halepçe yakınlarında meydana gelen deprem sadece bölgeyi değil tüm dünyayı sarstı. Gece saatlerinde gelen fotoğraflardan depremin korkutuculuğu hissedilirken, günün aydınlanması ile çıkan korkunç manzara bilançoyu ortaya koydu.





SAĞLAM BİNA KALMADI



Süleymaniye yakınlarında kaydedilen bu görüntülerde binaların neredeyse tamamında ağır hasarın meydana geldiği görülüyor. Kiminin duvarlarının yıkıldığı, kiminin çatısının çöktüğü, kimininse tamamen yıkıldığı bölgede nerdeyse hiç sağlam bina kalmadı.





ÇARESİZ BAKIŞLAR



Bölgedeki yıkım en çok da halkı etkiledi. Canlarını kurtaran halk bu sefer de yıkılan evleri, enkaz altında kalan eşyaları, arabaları, kaybettiği yakınları ve acıları ile baş başa kaldı. Doğup büyüdükleri topraklardaki yıkımı çaresiz bakışlarla seyrettiler.





AMERİKAN İŞGALİNDEN SONRAKİ EN BÜYÜK YIKIM



Irak'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremden sonra çıkan kareler, Irak'ın ABD işgali sırasında çekilen görüntülerini aratmadı. Bu doğa olayı ABD'nin işgal sırasında verdiği tahribattan sonraki en büyük yıkım oldu.





IRAK'TA DEPREM FELAKETİ



Irak-İran sınırında gece saatlerinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, bölgede ağır bir yıkım ve büyük bir hasara neden olmuştu. Irak ve İran kaynaklarından gelen son açıklamalara göre ölü sayısının 211'e yükseldiği yaralı sayısının ise 2500'ü bulduğu açıklandı.





Her geçen saat artan bilançonun daha fazla yükselmesinden endişe ediliyor.









