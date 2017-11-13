Söz konusu askere iki ülke sınırındaki Silahsızlandırılmış Bölge'yi (DMZ) geçtiği sırada ateş açıldığı ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralanan askerin, Güney Kore sınırına ulaştıktan sonra tedavi altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Güney Kore ordusunun olay üzerine alarm seviyesini yükselttiği ve Kuzey Kore tarafından gelecek muhtemel tahrik edici eylemlere karşı hazırlık durumunu arttırdığı bildirildi.
İki ülke sınırı arasında yaklaşık iki kilometreyi bulan tampon bölge, Kore Savaşı'ndan (1950-1953) sonra Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1953'te belirlenmişti.
Söz konusu bölge, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 55 kilometre kuzeyinde bulunuyor.