Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Husiler ile devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresine (GPC) bağlı "Yüksek Siyasi Konsey"in çağrısı üzerine Sana'da toplanan binlerce kişi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki hava, deniz ve kara sınır geçişlerini kapatmasını protesto etti.

Sana'daki Birleşmiş Milletler (BM) merkezi yakınındaki Es-Sittin caddesinde bir araya gelen göstericiler, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırıları ile sınır geçişlerini kapatma kararına tepki gösterdi.

Gösteride okunan basın açıklamasında, koalisyon güçlerinin tansiyonu yükseltmesine karşı Husiler tarafından atılan sert adımların desteklendiği kaydedilerek, "ablukanın sertleştirilmesinin Yemen halkını korkutmayacağı aksine direnişini güçlendireceği" ifade edildi.

Husilerin 4 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasının ardından Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri, pazartesi günü Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını öngören bir karar almıştı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suudi Arabistan'ın tüm hava ve deniz limanlarını kapatarak Yemen'e uyguladığı abluka kaldırılmazsa ülkede dünyanın en büyük kıtlığının yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.