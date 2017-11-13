Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Felaket Yönetiminden Sorumlu Bakan Shahidan Kassim, yaptığı açıklamada, 53 bin 811 Arakanlı Müslüman’ın mülteci, 8 bin 342 Arakanlı Müslüman'ın ise sığınmacı statüsünde Malezya’daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) kayıtlı olduğunu söyledi.

Malezya’da kayıtlı olmayanlar dahil 100 binden fazla Arakanlı Müslüman olduğu sanılıyor.

BM'nin dünyada en fazla zulüm gören topluluklardan biri olarak gördüğü Arakanlı Müslümanların dramı, 2012'de yaşanan şiddet olaylarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti. Şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, yüz binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.