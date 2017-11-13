Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasnim haber ajansının haberine göre; konuşmasında İran’ı bölge ülkelerinin içişlerine karışmakla suçlayan BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karkaş, "Geçtiğimiz günlerde İran’ın vekili olarak savaşan Husi’lerin, İran yapımı balistik füze fırlatarak nasıl Riyad’ı hedef aldığına şahit olduk. Bu İran’ın füzelerini sadece ülkesini savunma amacıyla yapmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"ABD'Yİ DESTEKLİYORUZ"



"Biz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, İran karşıtı tüm siyasetlerini tüm gücümüzle destekliyoruz" diyen BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş uluslararası toplumun ortak hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.



Birleşik Arap Emirlikleri’nin Riyad liderliğindeki Arap Birliğine bağlı olduğunu belirten Gargaş, bölgede yaşanan gelişmelerin Suudi Arabistan ve BAE çıkarına olmadığını vurguladı.