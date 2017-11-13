Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki hafta İsrail'i ziyaret etmeyi planlayan Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin, "İsrail'i boykot faaliyetlerini destekledikleri" gerekçesiyle ülkeye alınmayacağı bildirildi.İsrail İçişleri Bakanlığı Sınır, Nüfus, Göçmen ve Sınır Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta İsrail'e gelmeyi planlayan 20 kişilik Avrupalı heyetin ülkeye girmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Kararın gerekçesinin ise söz konusu heyettekilerin İsrail'i boykot hareketine (Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi BDS) destek verdiğinin belirlenmesi olarak gösterildi.

İsrail parlamentosu geçtiğimiz mart ayında BDS hareketini destekleyen yabancıların ülkeye girişini yasaklayan bir kanun çıkarmıştı. Bununla birlikte İsrail, bu kanun çıkarılmadan önce de birçok kez benzer uygulamalara imza atarak Avrupa Birliği üyeleri de dahil birçok yabancıyı ülkeye almamıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Arye Dery ve Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, ülkeye girişi yasaklanan Avrupalı heyetin, Filistinli mahkumlara destek vermek için İsrail hapishanesindeki Filistinli liderlerden Mervan Barguti'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.