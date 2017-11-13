Suudi Arabistan hükûmeti, Başkent Riyad'da geniş  katılımlı Suriye muhalefeti toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. 
 
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, 22-24 Kasım  tarihleri arasında başkent Riyad'da geniş katılımlı Suriye Muhalefeti  toplantısının yapılacağı belirtildi.
Hükûmetin terörle mücadele ve bölgesel başarıyı sağlama konusundaki  çabalarının bir parçası ve Suriye Muhalefetinin talebi doğrultusunda geniş  katılımlı bir toplantının gerçekleştirileceği kaydedildi.
 
Farklı muhalif grupları tek hedef çevresinde toplama ve Birleşmiş  Milletler (BM) çatısı altında başlamış olan Cenevre diyalog görüşmelerinin  sürdürülmesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.
 
Haberde, toplantıya çağrılacak olan gruplarla ilgili ayrıntılı bilgiye  yer verilmedi.