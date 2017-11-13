Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan hükûmeti, Başkent Riyad'da geniş katılımlı Suriye muhalefeti toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.



Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, 22-24 Kasım tarihleri arasında başkent Riyad'da geniş katılımlı Suriye Muhalefeti toplantısının yapılacağı belirtildi.

Hükûmetin terörle mücadele ve bölgesel başarıyı sağlama konusundaki çabalarının bir parçası ve Suriye Muhalefetinin talebi doğrultusunda geniş katılımlı bir toplantının gerçekleştirileceği kaydedildi.



Farklı muhalif grupları tek hedef çevresinde toplama ve Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında başlamış olan Cenevre diyalog görüşmelerinin sürdürülmesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.



Haberde, toplantıya çağrılacak olan gruplarla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.