Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak-İran sınırını yerle bir eden son 50 yılın en büyük depreminde ölü sayısı 530'a yükseldi. Yarı resmi haber ajansı, bugün enkazlardan çıkarılan cesetlerle birlikte can kaybının arttığını duyurdu. Reuters haber ajansı, 7.3'lük felaketin ardından binlerce İranlının dondurucu soğuğa rağmen geceyi sokaklarda geçirdiğini bildiriyor. 12 bin evin hasar gördüğü ülkede binlerce insanın battaniye ve çadıra ihtiyacı var. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Zagros Dağları'ndaki Serpulzihab'ı yerle bir eden sarsıntının korkusuyla kimsenin uyumadığını aktarıyor. Kentte devletin yaptırdığı Mehr Evleri'nin birçoğu enkaza döndü. AP, konutların bir önceki cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde inşa edildiği bilgisini verdi. Serpulzihab'taki tek hastanenin depremde yıkılması üzerine Ordu birlikleri sahra hastanesi kurdu, ağır yaralı birçok depremzede ise başkent Tahran'daki hastanelere taşındı.



Kışla yıkıldı, askerler öldü

7 binden fazla insanın yaralandığı bölgede halen 1000 kadar yaralı hastanelerde tedavi görüyor. Geniş bir alanda telefonlar çalışmıyor, elektrik ve su hatlarında da kesintiler var. Deprem ordu binalarına da hasar verdi, sayısı açıklanmayan askerler öldü.



Ruhani'den ev sözü

Salı sabahı deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yıkılan binaların en kısa sürede yeniden yapılacağı sözünü verdi. Depremde evini kaybedenlere ya yeni bir daire verilecek ya da kira yardımı yapılacak. Ruhani, İran'la dayanışma içinde olan ülkelere de teşekkür etti.

