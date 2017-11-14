Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BMGK'da Venezuela ile ilgili konuştu. Rusya ve Çin ile konseyin geçici üyeleri Mısır ve Bolivya'nın BM daimi temsilcileri ise toplantıya katılmayıp BMGK'nın dışında açıklama yaptı.

Bu toplantıyı "Venezuela'daki siyasi ve ekonomik krize uluslararası toplumun dikkatini çekmek" amacıyla talep ettiklerini aktaran Haley, ABD'nin daha önce de siyasetçilerini uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçladığı Venezuela'yı "narko-devlet" olarak nitelendirdi.

Haley, Venezuela'daki krizin uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin ise Venezuela'daki ciddi insan hakları ihlallerine yönelik adım atılmazsa krizin bölgede de istikrarsızlığa yol açacağından endişe duyduğunu ifade etti.

"Venezuela'nın içişlerine karışmak istemiyoruz"

BMGK'daki toplantıya katılmayı reddeden Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise "Venezuela'nın içişlerine müdahale etmek istemediklerini, BMGK'nın da buna karışmaması ve Venezuela'nın ülkedeki sorunları dış müdahale olmadan barışçıl bir şekilde çözmesi gerektiğini belirtti.

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Rafael Ramirez, ABD'yi "düşmanca bir tavırla ülkesine müdahale etmeye çalışmakla" suçladı.