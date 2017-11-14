Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Doha'da Katar Danışma Meclisi 46'ncı dönem açılış programında konuşan es-Sani, ülkesi ve Körfez krizine ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Katar Emiri, yönetiminin Danışma Meclisi üyeliklerinin seçimle oluşturulması yönünde çalışma yürüttüğünü, her dönem seçimlerde değiştirmek zorunda kalınmayacak hukuki mekanizmalara dair projelere ilişkin hazırlıklar yapıldığını belirtti.

"Diyalog çerçevesinde çözüme hazırız"

es-Sani şunları söyledi:

"Egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak, Katar'a abluka uygulayan ülkelerden gelen göstergeler bu ülkelerin çözüm istemediğini ortaya koyuyor. Biz abluka uygulayan ülkelerle ilişkilerin kesik olmasından korkmuyoruz, ülkemiz onlar olmaksızın da çok iyi durumdadır. Ancak uyanık olmak gereklidir. Abluka uygulayanların ilişkileri koparmakla yetineceklerini düşünmek doğru değildir. Çünkü ülkemizin iç işlerine müdahaleyi sürdürerek, Katar halkını toplu olarak cezalandırmak istiyorlar. Her yerde Katar aleyhine kışkırtıcı adımlar atıyorlar."

Krizin galibi de mağlubu da yok

Katar krizinin galibi ya da mağlubu olmayacağını vurgulayan Katar Emiri es-Sani, "Körfez İşbirliği Konseyi ve ona bağlı ülkelerin çıkarlarına dönük zarar sürüp gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Abluka uygulayan ülkelerin Katar'ın siyasetinde şok yaşatmayı ve ülkenin istikrarına etki etmeyi hedeflediklerini kaydeden es-Sani, "Bizleri bağımsızlığımızdan vazgeçerek, vesayeti kabul etmeye zorladılar. Sonra ikinci plana geçerek, ekonomimize zarar verme uğraşısını hala sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.