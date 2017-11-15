Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de sınırların kapatılmasının, yaklaşık 280 bin mülteciye yardımların ulaşmasını engellediğini bildirdi.

BMMYK sözcüsü William Spindler, BM radyosunun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Yemen'in liman ve kara sınırlarının kapatılması nedeniyle insani yardımların geçen hafta ülkeye girişinin engellendiğini belirtti.

Yemen'in sınırlarının kapatılmasına ilişkin kararın, insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını etkilediğini kaydeden Spindler, "Yemen'in sınır noktalarının kapanması nedeniyle BMMYK, ülke içinde yerinden edilen 280 bin kişiye acil yardım malzemesi ulaştıramadı." ifadelerini kullandı.

Spindler, ticaret akışının tıkanmasının temel yaşam maddelerinde fiyat artışına yol açtığına, bu durumun da Yemenliler üzerinde var olan baskı ve sıkıntıları artırdığına dikkati çekti.

"Yemen krizi daha da kötüleştirebilir"

BMMYK sözcüsünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sana'da yakıt fiyatları yüzde 60, sevkiyatı kamyonlarla yapılan su ise yüzde 133 arttı. Ülke içindeki Yemenli mülteciler, temel ihtiyaç malzemelerindeki fiyat artışıyla mücadele edemez. Yemenli mülteciler, Sana'daki merkezlerinden ayrılarak sıcak çatışmaların yaşandığı illere gitmeye başladı. Yemen sınırlarının geciktirilmeden hemen açılması gerekiyor. Bu durum Yemen krizini daha da kötüleştirebilir."