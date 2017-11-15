Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tehama polisi, saldırganın bir ilkokul da dahil 7 farklı yerde etrafa "rastgele" ateş açtığını belirtti. Tehama Şerif Yardımcısı Phil Johnston, yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, yaralanan öğrencilerin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Johnston, daha önce, bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganın da polis tarafından vurularak öldürüldüğünü söylemişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.