Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansı, yerel saatle 14.29'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin güneydoğusundaki Pohang kenti olduğunu duyurdu.Depremin ardından 5,4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.Sarsıntının, yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkent Seul'de de hissedildiği bildirildi.Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.