Yonhap ajansı, yerel saatle 14.29'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin güneydoğusundaki Pohang kenti olduğunu duyurdu.Depremin ardından 5,4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.Sarsıntının, yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkent Seul'de de hissedildiği bildirildi.Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Güney Kore'de 5,5 büyüklüğünde deprem
15.11.2017 - 09:17 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kore'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Güney Kore,deprem,son depremler,
519661 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/519661.aspx
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