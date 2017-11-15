Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'nin nükleer tehdit algısı yavaş yavaş yıkılıyor. Son dönemlerde nükleer tehditler ve füze üretim fabrikalarında verdiği gözdağı niteliğindeki pozlar ile gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong, traktör fabrikasını gezdi.

TRAKTÖR FABRİKASINI DENETLEDİ



Ülkesinde üretim yapan yerli bir traktör fabrikasını denetleyen Kim Jong, tesiste incelemelerde bulundu. Tüm çalışanlar ile tek tek ilgilenen Kuzey Kore lideri, daha sonra tesislerde üretilen traktör ve parçaları inceledi.

İLGİNÇ DETAY



Yaz döneminde sadece füze testi ve silah fabrikası ziyaretlerinin fotoğrafları yayınlanan Kim Jong'un, son 2 ay içinde çiftlik ve fabrikalara ziyaretleri sırasında çekilmiş görüntüleri arasındaki farklar ilgi çekiyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan bu görüntülerde, Kim'in daha çok ekonomik kaynaklara yönelerek, ülkenin odak noktasının "nükleer güç olmaktan ekonomik güç olmaya" dönmesi olarak yorumlandı.