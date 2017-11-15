Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Ipanema sahilinde karaya bir kambur balina cesedi vurdu. Uzmanlar balinanın 4-5 gün önce öldüğünü ifade ederken, yetkililer vatandaşları balina cesedi ve etrafa saçılan kalıntılara temas edilmemesi yönünde uyardı. Sahildeki insanlardan bazıları kambur balina cesedi ile selfie çekti. Çocuklar ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Karaya kambur balina ölüsü vurdu!
15.11.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya'da karaya vuran kambur balina ölüsü tüyler ürperten görüntülere neden oldu.
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Ipanema sahilinde karaya bir kambur balina cesedi vurdu. Uzmanlar balinanın 4-5 gün önce öldüğünü ifade ederken, yetkililer vatandaşları balina cesedi ve etrafa saçılan kalıntılara temas edilmemesi yönünde uyardı. Sahildeki insanlardan bazıları kambur balina cesedi ile selfie çekti. Çocuklar ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Etiketler : BREZİLYA,kambur balina,kambur balina ölüsü,
519843 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/519843.aspx
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