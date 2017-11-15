Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Ipanema sahilinde karaya bir kambur balina cesedi vurdu. Uzmanlar balinanın 4-5 gün önce öldüğünü ifade ederken, yetkililer vatandaşları balina cesedi ve etrafa saçılan kalıntılara temas edilmemesi yönünde uyardı. Sahildeki insanlardan bazıları kambur balina cesedi ile selfie çekti. Çocuklar ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu.





