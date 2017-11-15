Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da gözaltında tutulduğuna inandıklarını belirterek, bu durumun insan hakları ve Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonularak gözaltında tutulmasının insan hakları ve Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğu" kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz güvenlidir ve ulusal birliktelik bu güvenliği desteklemektedir. Ekonomi ve güvenlikle ilgili herhangi bir korkuya gerek yok. Beklemeyi ve zaman kaybını daha fazla uzatamayız. Çünkü devlet işleri duramaz. Hariri'nin istifasını sunması ya da istifasını geri çekmesi için dönmesi gerekli. İstifanın gerekçelerini anlatmak ve çözüm önerisinde bulunmak için Lübnan'a dönmesi gerekiyor.".

Cumhurbaşkanı Avn'ın basın ofisinden yapılan açıklamada da Hariri'nin 12 gündür ülkeye dönmeme nedeninin "alıkonulma ve gözaltı" olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu açıklamada, "Hariri'nin istifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Hariri'nin istifası

Saad Hariri, kurduğu hükûmetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasıyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" söylemiş, soyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada da iyi olduğunu ve iki gün içinde ülkesine döneceğini duyurmuştu.

Lübnan'da bazı siyasetçiler ve basın organları, Hariri'nin zorla istifa ettirildiğini ve Riyad'da ev hapsinde tutulduğunu iddia ediyor.