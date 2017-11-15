Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Deyr ez-Zor kent merkezini, terör örgütü DEAŞ'tan alması üzerine yüzlerce sivil, Fırat Nehri'ndeki bir adada mahsur kaldı. DEAŞ'ın canlı kalkan olarak kullandığı siviller, rejim kuşatmasından kurtarılmayı bekliyor.

Rusya ve İran destekli Esad rejimi güçleri, DEAŞ'ın elindeki Deyr ez-Zor kent merkezini 2 Ekim'de almıştı.

Operasyon sırasında yüzlerce sivil kent merkezinden kaçarak, kenti ikiye ayıran Fırat Nehri üzerindeki Huveycit Katia adasına sığınmıştı.

Deyr ez-Zor'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, yüzlerce sivil, rejimin kuşattığı, ancak halen DEAŞ'ın kontrolündeki adada mahsur kaldı.

Siviller canlı kalkan olarak kullanılıyor

Siviller, DEAŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor.

Rejim güçleri, siviller ile birlikte DEAŞ militanlarının da sızabileceğini öne sürerek, sivillerin kent merkezine girişine izin vermiyor.

Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların desteğini alan rejim güçlerinin adayı ele geçirmek için saldırı başlatması durumunda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.