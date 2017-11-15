Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mogherini'nin zirve öncesinde Bangladeş'e bir çalışma ziyareti düzenleyeceği, bu çerçevede Arakanlı Müslüman sığınmacıların yoğun olduğu Cox's Bazar kentindeki kampları ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Mogherini'nin Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın yanı sıra insani yardım kuruluşlarının da temsilcileriyle bir araya geleceği, Bangladeş'in karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizi bağlamında AB'nin ülkeye desteğini hatırlatacağı aktarıldı.

Mogherini'nin 20-21 Kasım'da Myanmar'ın başkenti Nepido'da 13. Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Avrupa Delegasyonunun başkanlığını yapacağı bildirilen açıklamada, toplantının bu seneki temasının "Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma için Ortaklığı Güçlendirme" olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısının gelecek sene Brüksel'de düzenlenecek 12. ASEM Zirvesi için de hazırlık niteliğinde olduğu, toplantı gündeminin güvenlik, ekonomi, terörle mücadele ve şiddet içeren aşırılık olacağı vurgulandı.

Ziyaret kapsamında Mogheri'nin ikili görüşmeler de yapacağı kaydedilen açıklamada, "Ziyaret Arakan eyaletindeki durumun da ele alınması için fırsat sunacak." ifadeleri yer aldı.