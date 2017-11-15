Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Millî Konseyi, 1988'de başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğunu ilan etti.

Bugün 140'a yakın ülke Filistin'i tanısa da toprakları hala İsrail işgali ve ablukası altında bulunuyor.

Ayrıca İngiltere, Fransa ve ABD gibi önemli Batı ülkeleri de Filistin devletini tanımıyor. Türkiye ise Filistin'i ilk tanıyan ve bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkına en büyük siyasi desteği sunan ülkeler arasında yer alıyor.

Devletlerinin 29'uncu kuruluş yıl dönümünü bugün buruk bir sevinçle kutlayan Filistin halkı, başkenti Doğu Kudüs olan ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni kapsayan bağımsız bir devlete sahip olma yolunda mücadelelerini sürdürüyor.

Uluslararası toplum da 1967 sınırları olarak bilinen bu topraklarda Filistinlilerin devlet olma mücadelesine destek veriyor. İki devletli çözüm olarak bilinen bu formüle destek vererek 1967 sınırları içerisinde bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını onaylayanlar arasında Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD de yer alıyor.

Fetih ile Hamas arasında önceki ay varılan anlaşmayla Filistin siyasi birliğinin sağlanması da Filistinlilerin devlet olma mücadelesinde ellerini güçlendirmesi bekleniyor.

Filistin bayrağı BM'de göndere çekildi

Filistin BM'ye henüz tam üye olamasa da 2015'te bu yolda önemli bir adım olan "Üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü elde etti. Bu statü sayesinde Filistin bayrağı BM'de göndere çekildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen yıl yaptığı bir açıklamada "Filistin'in BM'de tam üyelik hakkını elde etmesi konusunda kararlı olduklarını, tüm uluslararası kuruluşlara üye olacaklarını" ifade etti.

Hali hazırda İsrail, 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler ise bu alanın sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

İki devletli çözüm mümkün mü?

Tüm bunlara rağmen Filistin topraklarının işgal altında olması ve İsrail'in demografiyi değiştirerek buraları Yahudileştirmeye çalışması iki devletli bir çözümü gün geçtikçe zorlaştırıyor.

Bu gelişmelerin ışığında bazı Filistinli siyasetçiler, Yahudi ve Filistin halklarının eşit haklara sahip olarak bir arada yaşayacağı demokratik bir "tek devletli çözümü" dillendirmeye başladı.

Sahadaki duruma dikkati çeken bazı analistlere göre ise iki devletli çözüm artık mümkün değil. Parlamentoya getirdiği "Yahudi ulus devleti yasası" ile kendisini "Yahudilere ait bir devlet" olarak ilan etmeyi planlayan Tel Aviv yönetimi ise bu "demokratik tek devlet" fikrine de yanaşmıyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas geçen hafta yaptığı açıklamada, "İsrail, iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya ve uluslararası kanunlara aykırı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarıyla Filistin devletinin kurulmasını engellemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma ve İsrail işgalini sonlandırma hakkı olduğunu vurgulayan Abbas, dünya ülkelerine Filistin devletini tanıma ve yerleşim birimleri inşaatını durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

ABD Başkanı Dunald Trump da yönetime geldiğinden bu yana İsrail ile Filistin arasındaki bu barış görüşmelerini yeniden canlandırmak için diplomatik bir girişim yürütüyor.

"1967 sınırları" olarak adlandırılan toprakları oluşturan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, 50 yıldır İsrail işgali altında tutuluyor.