Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde, en çok can kaybının yaşandığı İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Serpolzehab kentinin birçok bölgesine yeterli yardımın ulaşmadığı bildirildi.

İran'ın yarı resmî haber ajansı Tesnim'in bölge halkına dayandırdığı haberinde, Serpolzehab kentinde birçok kişinin, depremin ardından üçüncü geceyi de açık havada geçirdiği ve bölgeye yeterli çadırın ulaşmadığı belirtildi.

Bölge halkının yardım çağrılarına yer verilen haberde, "Devlet desteğinden umudunu kesen yerli halk, İran milletinden kendilerine yardım eli uzatmasını istiyor." ifadesine yer verildi.

Özellikle kırsal bölgelerdeki köylere yardımların ulaşmadığına işaret edilen haberde, bölge halkından gelen "gıda, ilaç ve çadır gibi temel ihtiyaçlardan mahrum oldukları" yönündeki mesajlara yer verildi.

"Depremin üzerinden üç gece geçmesine rağmen Serpozehablılar dışarıda yaşıyorlar"

Serpolzehab Valisi Ekber Sencabi, Tesnim muhabirine verdiği demeçte, bölgeye birçok yardım paketinin ulaştığını, ancak bunlarını yetersiz kaldığını belirterek, "Depremin üzerinden üç gece geçmesine rağmen Serpozehab halkından bazıları, günlerini soğuk havada dışarıda geçirmeye devam ediyor." dedi.

Bölgede yaklaşık 10 bin çadırın dağıtıldığını aktaran Sencabi, çadır eksikliğinin nedeninin evleri zarar görmeyen vatandaşların da artçılar nedeniyle evlerine dönememeleri olduğunu ileri sürdü.

İran Dişişleri Bakanı Zarif: Uluslararası yardıma şimdilik ihtiyaç duymuyoruz

Öte yandan İran Dişişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür ederek, uluslararası yardıma ihtiyaç duyulmadığını ve şimdilik kendi imkanlarıyla durumu yönettiklerini ifade etti.