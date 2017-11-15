Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, "Hessen eyaletindeki okullarda Türkçenin karne notuna etki edecek şekilde seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması için, başkonsolosluğumuzca da desteklenen 'Hessen Yabancı Dil Girişimi' tarafından bir imza kampanyası başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların, başkonsolosluk binasında örneği bulunan dilekçeyi imzalayarak veya internet üzerinden "goo.gl/Pf6sym" adresindeki dilekçeye onay vererek kampanyaya destek olmalarından memnuniyet duyulacağı kaydedildi.