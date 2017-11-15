Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu Credit Suisse'in yayınladığı son "Küresel Refah Raporuna" göre dünyanın en zengin yüzde 1'i, 2000 yılında küresel hane halkı varlıklarının yüzde 45,5'ini elinde bulundururken, 2017'de bu oran yüzde 50,1'e çıktı.

Rapora göre, 2000-2007'de yetişkin kişi başına ortalama refah, yani hane halkı varlıkların toplamının yetişkin nüfusa oranı, yılda ortalama yüzde 7 artarken, kişi başına medyan (ortanca) refah, yani yetişkin kişilere ait hane halkı varlıkları en fazladan en aza sıralandığında sıralamanın ortasında kalan varlık miktarı, ise yüzde 12 arttı.

Raporda özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı ekonomik büyümenin, bu ülkelerin daha önce küresel refahtan sınırlı pay alan vatandaşlarının varlıklarındaki artışın etkili olduğu kaydedildi.

Refah dağılımı bozuluyor

2007 yılında ABD'de başlayan finansal krizin ardından bu tablonun değiştiği görüldü. Krizin ardından geçen 10 yılda refah, eskisi kadar güçlü ve istikrarlı olmasa artmaya devam ederken, refah dağılımı ortalama nüfus aleyhine bozulmaya başladı. 2007-2016 arasında medyan refah Çin dışında dünyanın tüm bölgelerinde geriledi.

Rapora göre, refah artışı ve paylaşımındaki bu eğilim, raporun konusu olan son 12 ayda da kayda değer bir gelişme göstermedi. 2016 yılı sonundan 2017 sonuna kadar geçen sürede, hane halkı varlıkları dünya çapında 16,7 trilyon dolar artarak 280 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca küresel refahtaki yüzde 6,4'lük artış, nüfus artış oranını da geride bıraktı. Bu sayede yetişkin kişi başına ortalama refah artış gösterdi. Fakat, yetişkin kişi başına medyan refah Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika'da gerilemeye devam etti. Zenginler ve yoksullar arasındaki refah dağılımı bozulurken, bölgesel eşitsizlik arttı.

Raporda bunun sebebinin varlık artışının daha çok hisse, tahvil ve döviz gibi finansal varlıklardaki değer artışından kaynaklandığı,bu türden kaynaklara daha fazla sahip olan zengin nüfusun da zenginleştiğine vurgu yapıldı.