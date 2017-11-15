Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın iklimin korunması konusundaki sorumluluklarını yerine getireceğini, AB'ye üye diğer ülkelerin de bunun için ciddi şekilde çaba harcaması gerektiğini ifade eden Merkel, "Burada açık konuşmak istiyorum. Bu Almanya'da da pek kolay değil." dedi.

Ülkesinin 2020 yılına kadar, 1990 yılındaki emisyon miktarını yüzde 40 oranında azaltmayı hedeflediğini anlatan Merkel, bunun zor bir hedef olduğunu belirtti. Merkel, bu konuda hala yapılacak çok işleri olduğunu da kaydetti.

"Kömürden, özellikle de linyitten vazgeçilerek iklimin korunmasına büyük ölçüde katkı sağlanmalı." diyen Merkel, kömür kullanımından nasıl vazgeçilebileceğinin gelecek günlerde somut olarak tartışılması gerektiğini, bunu Almanya'daki koalisyon görüşmelerinde de yoğun şekilde ele aldıklarını söyledi.

Macron: Buradaki bazı halklar dünyada yok olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuşmasında, iklimin korunması konusunda zengin ülkelerin iki kat sorumluluğu olduğuna, dünyada emisyonun artmasına bu ülkelerin neden olduğuna işaret ederek, ''Bundan özellikle fakir ülkeler olumsuz etkileniyor. İklim değişikliğine seyirci kalmamız durumunda 2100 yılına kadar buradaki bazı halklar dünyada yok olacak.'' dedi.

Macron, 2020 yılına kadar kömür kullanımından vazgeçmek istediklerini ve yeni termik santraller kurmamayı hedeflediklerini kaydetti.