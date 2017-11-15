Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, "Polonya'da hukukun üstünlüğü ve demokrasi" konulu oturum düzenlendi.

Son dönemde Polonya hükûmetinin yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerin, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında Avrupa Birliği (AB) değerlerine uygun olmadığını savunan milletvekilleri, AB sözleşmesinin "sorunlu" ülkelere yaptırımları düzenleyen 7. maddesinin çalıştırılmasına yeşil ışık yaktı.

Genel Kurulda görüşüldükten sonra 152'ye karşı 438 kabul ve 71 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Parlamentonun, AB Konseyi'ne, Polonya'da hukuk devletinin daha fazla aşınmasının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alması amacıyla 7. maddeyi çalıştırması istendi.

AB Sözleşmesinin 7. maddesi, başta üye ülkelerin oy hakkının elinden alınması olmak üzere bir çok hakların askıya alınmasını düzenliyor.

Kararda, Polonya yönetiminden yargı alanındaki değişiklikleri geri çekmek, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanı'nın karar ve tavsiyelerini uygulamak dışında, geçen cumartesi başkent Varşova'da düzenlenen ırkçı ve yabancı düşmanı gösteriyi kınaması talep edildi.

Polonya'dan tepki

Öte yandan, Polonya Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, AP kararının Avrupa entegrasyon sürecine zarar verdiği belirtilerek, Varşova'nın diyaloğa açık olduğu ancak görüşmelerde Polonya'nın argümanlarının da dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Hakimlerle ilgili kanun tasarılarının AP'de eleştirildiğini ama söz konusu tasarıların Polonya parlamentosunda kasım ayı sonunda görüşüleceği bilgisi paylaşılan açıklamada, ''AP'nin Polonya ile ilgili kararı tek taraflı, derin analizlerden uzak ve siyasi baskı olarak nitelendirilebilir.'' ifadesi yer aldı.