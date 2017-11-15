Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen eyleme katılan yaklaşık 10 bin kişi, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) kadrolarından meclise giren Neonazi gruplara yakınlığıyla tanınan milletvekillerine, kurulacak hükûmette görev verilmemesi için gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan göstericiler, ellerinde fener ve mumlarla Başbakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığının da bulunduğu bir kilometrelik alanda insan zinciri oluşturdu.

"Parlamentoda Nazilere hayır", "Nazilerin yönetmesine ve gösteri yapmasına müsaade etmeyin" yazılı pankartlar açan protestocular, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'den Neonazi gruplarla ilişiği olan kişilerin bakanlıklarda görev almasına izin verilmemesini talep etti.

Basın açıklaması yapılmayan gösteride, 10 bine yakın göstericinin oluşturduğu insan zincirinin en önemli mesaj olduğu belirtildi.

"Bütün vatandaşların sorumluluk alması gerekiyor"

Öte yandan gösteriyi düzenleyen sivil toplum kuruluşlarından SOS Mitmensch, eylem öncesi yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sağ ve Neonazi gruplarla en küçük bağı olan kişilerin yönetimde söz sahibi olmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulanarak, bu kişilerin ülke yönetimini ele geçirmemesi için bütün vatandaşların sorumluluk alması gerektiğinin altı çizildi.