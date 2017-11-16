Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faki Mahamat, ABD'nin başkenti Washington'da National Press Club'ta yaptığı açıklamada, Mugabe ile eşi Grace Mugabe'nin ülkede ve güvende olduklarını söyledi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğundan bir delegasyonun Zimbabve'nin başkenti Harare'ye giderek Mugabe ve orduyla görüşmeye çalıştıklarını aktaran Faki, Afrika Birliğinin kıtadaki hiçbir ülkede iktidarın yasa dışı şekilde ele geçirilmesini desteklemediğini ifade etti.

Zimbabve ordusu dün gece başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

Askeri müdahelenin ardından ordu, Devlet Başkanı Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurmuştu ancak Grace Mugabe'nin ülkeyi terk ettiğine dair söylentiler vardı.