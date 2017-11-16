Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırılan Suudi Arabistan vatandaşı Ali Bişravi, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Hermel bölgesindeki bir askeri arama noktasına sığındı.

Açıklamada, Bişravi'nin arama noktasına sığındıktan sonra bölgedeki askeri karargâha götürülerek sorgulandığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılırken, nasıl serbest kaldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde Bişravi'nin geçen hafta Baalbek bölgesinde arabasıyla seyir halindeyken kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce durdurulduğu ve sonrasında kaçırıldığı bilgisi yer almıştı.

Olayın, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifasını açıklaması nedeniyle iki ülke arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekmişti.